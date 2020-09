Wybranowski: "Jak pies z kotem - czyli Zjednoczonej Prawicy ciąg dalszy" [OPINIA]

Gdy pojawiły się nieoficjalne informacje (podsycane przez polityków Zjednoczonej Prawicy), że Jarosław Kaczyński wejdzie do rządu Mateusza Morawieckiego, obejmując fotel wicepremiera oraz szefa Komitetu Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Obrony Narodowej - co wciąż nie jest przesądzone - część z ministrów obecnego gabinetu zaczęła kolportować żart: ”Jaki będzie natychmiastowy efekt wejścia lidera PiS do rządu? To proste, Ziobro zacznie przychodzić na posiedzenia Rady Ministrów”.