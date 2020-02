Wybory prezydenckie 2020. "Palcem w Dudę. PO spycha PiS do defensywy. Robi to cynicznie, ale skutecznie" (Opinia)

Opozycja wykorzystuje czuły punkt obozu władzy, jakim jest niewygodna dla PiS – choć tak naprawdę dla wszystkich rządów w III RP – dyskusja o stanie polskiej onkologii. Opowieść ta została wzmocniona środkowym palcem Joanny Lichockiej – mimo że sam gest z chorymi na raka nie miał nic wspólnego. PiS pada dziś ofiarą własnej broni. Karabin populizmu strzela celnie. I trafia – siłą rzeczy – w prezydenta.

– Przywołuje on wszystkie negatywne konotacje, konteksty i skojarzenia, jakie obrosły wokół PiS w ostatnich latach. To uderza w partię rządzącą, bo odwraca od niej ludzi, których zniechęca ten rodzaj uprawiania polityki. Oparty na takich emocjach, jakie zawierały się w geście pani Lichockiej – dodaje politolog UW.

Rozmówca WP podkreśla, że posłanka PiS mogła odstraszyć od jej partii – a tym samym od kandydata Zjednoczonej Prawicy na prezydenta – ludzi niezainteresowanych na co dzień polityką. A tacy wyborcy będą niezbędni dla Andrzeja Dudy do wygrania wyborów w maju.

– Niech Duda wie, że każdy Polak i każda Polka bardzo mu to zapamięta. Że te pieniądze prezydent przeznacza na propagandę, a nie na leczenie ludzi – grzmiała we wtorek kandydatka PO na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska. Sztabowiec PO: – Ten temat to dla nas samograj. Ale nie możemy skupiać się na Lichockiej. To ma być temat "zlepiony" z Dudą.