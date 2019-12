Witwicki: Boris Johnson miażdży Partię Pracy i wizerunek głupka (Opinia)

Brexitowa rewolucja ma się dobrze. Boris Johnson wziął wszystko. Partia Pracy została znokautowana, a jej lider jest tak oszołomiony, że nie wie nawet, którędy opuścić ring.

Idący z hasłem "Get Brexit Done" Johnson był jak walec. Udało mu się to, co Trumpowi: pozyskać elektorat z miejsc poprzemysłowych, który lewica uznawała za swój przez zasiedzenie. W zasadzie jedyne, co tym wyborcom obiecał lider torysów, to to że ich głos zostanie uszanowany. Można oczywiście stwierdzić, że Johnson zrobił kampanię jednego tematu. Tak, ale okazało się to piorunująco skuteczne. Partia Pracy ma najgorszy wynik wyborczy od 1935 roku. Czy premier Brytanii kłamał w czasie kampanii? Tak. Ale widocznie wyborcy woleli kłamstwa Johnsona niż dziwaczność Corbyna. Koniec końców premier wyglądał w tej kampanii na człowieka, któremu na czymś naprawdę zależy, a Corbyn na pogubionego dziadka. Jeśli Johnson jest, tak jak chce tego część mediów, głupkiem to kim są ci, którzy z nim przegrywają?