Molga: "Prezydent Trzaskowski to groźny dla mieszkańców pechowiec. Fatum zaczęło się jeszcze podczas kampanii" (Opinia)

Awaria rury ciepłowniczej, zrzut ścieków do Wisły, zepsuta spalarnia warta 477 mln zł, a jeszcze wcześniej zalanie kilku ulic czarną mazią. Od czasu jak Rafał Trzaskowski został prezydentem Warszawy, miasto doświadcza kolejnych klęsk i katastrof.

Stolicy nie zalało, blackoutu nie było, a spalony most ostatecznie nie wymagał rozbiórki. To był ten łut szczęścia, jakiego teraz brakuje Rafałowi Trzaskowskiemu.

Rafał Trzaskowski wybitny pechowiec

Aktualny prezydent Warszawy spełnia kryteria "seryjnego pechowca" - terminu opracowanego przez profesora psychologii Richarda Wisemana z Uniwersytetu w Hertfordshire. Według naukowca są ludzie, którzy nawet nieświadomymi zachowaniami zawsze sprowokują pecha. Znajdą się w nieodpowiednim miejscu, nieodpowiednim czasie, a co dostaną do ręki, od razu się psuje. A kiedy nawet los się do nich uśmiechnie - nigdy nie wykorzystają okazji.