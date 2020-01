Wiktor Świetlik: "Wygraliśmy bitwę, kolejną Putin toczył będzie w Jerozolimie" [OPINIA]

Mateusz Morawiecki wygrał ważną potyczkę z Władimirem Putinem, ale kolejne bitwy dopiero nas czekają. Kolejna tura już 23 stycznia, a celem Putina jest i będzie skłócanie Polski z Izraelem.

Podane przez agencję prasową AP oświadczenie Morawieckiego trafiło do większości istotnych światowych tytułów i serwisów. Informowały o nim często nie tylko media zachodnie, ale azjatyckie i południowoamerykańskie. Przy okazji premierowi udało się zdobyć dla Polski bonusa - często rozbudowywano te informacje o historię września 39. i sowieckiej inwazji, wspominano o Katyniu – robiły to szczególnie serwisy skandynawskie.

Potem spokoju też nie będzie, bo Rosja przygotowuje się do wielkiej fety – moskiewskich obchodów zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, które odbędą się 9 maja. To będzie też zapewne pełna rehabilitacja ZSRR. Na błędy i wypaczenia miejsca nie będzie, tym bardziej na sojusz z Hitlerem.

Polacy w ostatnim czasie od Włodzimierza Czarzastego mogli dowiedzieć się, że Armia Czerwona wyzwalała Polskę, od Grzegorza Brauna, że wojska USA w Polsce to okupanci, a w Sejmie zasiada Korwin-Mikke wizytujący Krym na zaproszenie Rosjan krótko po inwazji. Margines? Owszem, ale szybko się powiększający. Przecież w poprzednim Sejmie takich posłów nie było, a sto razy bardziej marginalny Mateusz Piskorski trafił na długie miesiące do aresztu ze względu na podejrzenie o kontakty z rosyjską agenturą. Do tego dochodzi cała rzesza polskich polityków, dziennikarzy, celebrytów i naukowców, która z chęcią dołoży własnych starań, by dowieść, że Polakom druga wojna światowa zeszła na mordowaniu Żydów i współpracy z Niemcami.