Świetlik: "W tej sprawie jest daleko od ok". Ułaskawienie Jana Śpiewaka to obowiązek Andrzeja Dudy (Opinia)

- Jest daleko od ok - ten pamiętny cytat z Pulp Fiction w nieco ugrzecznionej wersji, może posłużyć za najkrótszy komentarz do skazania miejskiego aktywisty Jana Śpiewaka na wysoką grzywnę za zniesławienie wpływowej prawnik.

Papua Nowa-Ochota

Polityczny bat

Śpiewak wyjątkowy

Ale to on zajął się tym najbardziej obrzydliwym przekrętem dzisiejszej Polski, a nie kto inny. Robi to nie zważając na podziały polityczne, obrywając raz od jednych, raz od drugich.

Żaden Strasburg

Dlatego Jan Śpiewak powinien czym prędzej zwrócić się do prezydenta o ułaskawienie, a Andrzej Duda czym prędzej powinien prośbę tę spełnić. Po to ma to uprawnienie, by właśnie w takich sytuacjach – wyjątkowych, rodzących społeczne odczucie niesprawiedliwości - go używać. Potem może też dać Śpiewakowi jakiś medal, a jeszcze potem, na boku, poradzić by następnym razem pogadał z adwokatem zanim powie coś, za co można pójść do więzienia.