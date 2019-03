Wiejas: "Tylko w Sejmie. Każdy poseł to kanciarz” (Opinia)

"Każdy polski poseł to głupek, kanciarz, oszust i przygarniacz kasy", "Polscy posłowie to debile – naukowo udowodnione" – oto skandaliczne, na szczęście fikcyjne tytuły, które wymyśliłem na poczekaniu. Uwaga - w polskim Sejmie pewnie by przeszły.

Marszałek Sejmu, Marek Kuchciński. (PAP, Fot: Darek Delmanowicz)

Skąd ta moja śmiałość w oczernianiu wybrańców narodu? W sejmowym kiosku wynajętym RUCH S.A można kupić gazetkę "Tylko Polska”. Na jej nagłówku czytamy: "Jak rozpoznać Żyda".

Bulwersujące? Gdzie tam. W Sejmie sprzedać wszystko można. Jak wyjaśnił Michałowi Wróblewskiemu, reporterowi Wirtualnej Polski, Andrzej Grzegrzółka z Centrum Informacyjnego Sejmu, wszystko jest w porządku.

Dlaczego?

"To (…) firma odpowiada za dobór tytułów prasowych oraz sposób ich ekspozycji. Warto też podkreślić, że osoby sprzedające prasę w punktach na terenie Parlamentu nie są pracownikami Kancelarii Sejmu ani osobami zatrudnianymi przez tę instytucję na podstawie umów cywilnoprawnych. (…) Właściwym adresatem ewentualnych wniosków [o ściganie – red.] w tym zakresie powinny być organy ścigania, a nie Kancelaria Sejmu".

Tak więc w Sejmie można kolportować wszystko, a zażalenia "pisać na Berdyczów”. To dlatego pozwoliłem sobie zaproponować w leadzie obrazoburcze propozycje tytułów.

Nie oczekuję, że marszałek Sejmu Marek Kuchciński pochyli się nad problemem. Ciężko byłoby mu to zrobić pomiędzy uciszaniem posłów opozycji, a kolejnym wyjazdem w podkarpackie.

Liczę bardziej na posłów – PiS (mimo wszystko) i opozycji (już reagują), że wstrząsną Markiem Kuchcińskim na tyle, że wywali z Sejmu na zbity pysk RUCH S.A. Chyba że we władzach siedzą jacyś prawicowi klakierzy jego partii. Wtedy może być trudno.

Przyzwyczaiłem się, że na Poczcie Polskiej najpierw muszę się pomodlić (te wszystkie Jezusy, Maryjki i figurki świętych itd.), zanim odbiorę przesyłkę.

W polskim Sejmie nie mam jednak zamiaru przywdziewać włosiennicy i atakować Żydów ani kogokolwiek innego.

Marku Kuchciński, jeśli rozwiązanie tak prostego – choć wstrząsającego – problemu, jakim jest wyrzucenie antysemitów z Sejmu z RUCH S.A cię przerasta, to "spadaj na mirabelki". Tu posiłkuję się słowami kolegi marszałka, posła Marka Suskiego.

Swoją drogą zrobię eksperyment. Założę pisemko "Wał". W pierwszym numerze Marek Kuchciński będzie na okładce.

W "Tylko Polska” Leszka Bubla można pisać bzdury i rozprowadzać to w Sejmie, można i mnie.

Napiszę: "Marek Kuchciński to najmądrzejszy człowiek w Polsce". Marszałek pewnie i tak nie zauważy ironii.

PS Kim zainteresuje się policja? Mną czy Bublem?

Z ostatniej chwili. Zgrzeszyłem nie wierząc w marszałka Kuchcińskiego. Kancelaria Sejmu poinformowała właśnie, że "będzie wnioskowała o usunięcie z zestawu prasy dostarczanej przez RUCH S.A. periodyku z antysemickimi artykułami. Jednocześnie zostanie sprawdzona całościowo lista tytułów, które są udostępniane przez kolportera w Parlamencie".