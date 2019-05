Wiejas: "Powódź może mieć wpływ na wynik wyborów" (Opinia)

Sprzątać zalane obejścia, czy iść do urn – przed takim dylematem może stanąć wielu wyborców z Polski południowej i wschodniej. Kataklizm może wypaczyć wynik niedzielnego głosowania.

Najważniejsze, co zaprząta teraz głowy politykom, to jak najszybciej pomóc ludziom poszkodowanym przez żywioł . Stąd obecność premiera Mateusza Morawieckiego, wicepremier Beaty Szydło i szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego na zagrożonych terenach.

Jeśli porównać mapy IMGW z ostrzeżeniami oraz te z poparciem dla poszczególnych partii w ostatnich wyborach samorządowych, to okaże się, że kataklizm dotknął tereny, na których zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość. Na trzy dni przed wyborami do Parlamentu Europejskiego może to budzić niepokój PiS. To dlatego, że liczba głosów oddana na daną partię ma wpływ na podział mandatów nie tylko w danym okręgu, ale w skali całego kraju.