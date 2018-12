Według Trumpa, Turcja dokończy wojnę z ISIS. Erdogan ma jednak inne plany

Prezydent Trump przekonuje, że Turcja dokończy wojnę z ISIS. Kłopot w tym, że prezydent Erdogan nie ma powodu, ani możliwości, tego dokonać. Na Bliskim Wschodzie pojawiły się już zapowiedzi powrotu kalifatu. Niemniej amerykańscy żołnierze wracają do domu.

Według różnych szacunków ISIS nadal ma od kilku do nawet 30 tys. ludzi pod bronią, którzy zajmują już tylko niewielki fragment Doliny Eufratu na południu Syrii. Dlatego prawdą jest, że kalifat utracił 99 proc. terytorium, co stanowiło podstawę decyzji Trumpa. Niemniej duże, przede wszystkim pustynne obszary południa Syrii, ale także wielkie tereny wschodniego i centralnego Iraku znajdują się pod wpływem dżihadystów.

Teraz inicjatywa strategiczna należy do Erdogana i najwyraźniej postanowił ją wykorzystać. Ma już "błogosławieństwo" Trumpa do interwencji w Syrii . W ten sposób będzie mógł uderzyć na Kurdów nie tylko siłami wspieranych przez Turcję, sunnickich milicji, ale też z użyciem własnej armii – a wszystko pod szyldem walki z ISIS.

Nic jednak nie wskazuje na to, żeby wydarzenia na Bliskim Wschodzie, konsekwencje dla sojuszników porzuconych na polu walki czy wzmocnienie międzynarodowych rywali kłopotało Donalda Trumpa. Realizuje obietnicę wyprowadzenia wojsk z Syrii i Afganistanu i tylko to się dla niego liczy. Hasło "America First" w tym przypadku oznacza izolacjonizm i skupienie się na szybkich zyskach wewnętrznych, a reszta świata, wraz z generałami czy ekspertami w Waszyngtonie, może co najwyżej przecierać oczy ze zdumienia.