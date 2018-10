W PiS nikt tego głośno nie powie, więc pomogę. "Kaczyński, wasz król, jest nagi"

PiS spodziewał się w wyborach więcej, dostał mniej. Tropiciele przyczyn porażki, bo z uporem będę powtarzał, że wybory dla PiS były porażką, powinni skierować swój wzrok na Nowogrodzką. Tam, strzeżony przez najsłynniejszą sekretarkę w kraju, siedzi Jarosław Kaczyński. Przyczyna waszego nieszczęścia.

Jarosław Kaczyński po zakończeniu głosowania w komisji wyborczej na Żoliborzu. (East News, Fot: Jan Bielecki)

Kaczyński to polityk niezniszczalny. Z faktami polemizować nie ma co. Prezes udowadniał to w ciągu wielu lat. Gdy już wszystkim przeciwnikom wydawało się, że można postawić na nim krzyżyk, on znów ich zaskakiwał.

Może to nie do końca trafione porównanie, ale mi się podoba. Kaczyński przypomina mi Arnolda Schwarzeneggera, który w "Terminatorze" odgrażał się: "Ja tu jeszcze wrócę". I wracał.

Prezes umie zwyciężać, ale rządzić nie potrafi

Jego powrotom i odejściom zawsze towarzyszyły jednak polityczne trzęsienia ziemi. Bo Jarosław Kaczyński niekiedy potrafi zwyciężać, ale rządzić w spokoju - nigdy. Tak było za czasów koalicji z Samoobroną i LPR, tak jest przez ostatnie 3 lata, które upłynęły od zwycięskich wyborów, w których PiS wziął pełnię władzy.

Zwyciężył dzięki "taśmom prawdy" (obecnie całkowicie lekceważonym przez PiS), które ukazywały polityków rządzącej przez osiem lat Platformy w nie najlepszym (delikatnie mówiąc) świetle. Mógł pokazać rozpasanie władzy, która obżera się ośmiorniczkami, a z narodem dzielić się nie chce.

W czasie kampanii wyborczej schował, co bardziej kontrowersyjnych polityków swojej partii, z Antonim Macierewiczem na czele, a i sam się wyciszył. Zadziałało. PiS wygrał. Po wygranej Jarosław Kaczyński obiecał nawet opozycji, że on będzie demokratą pełną gębą, a jej zapewni "pakiet demokratyczny" czy "pakiet dla opozycji" – jak zwał, tak zwał.

Co z tego wyszło, wiemy – zamordyzm w Sejmie i w Senacie, skok na spółki Skarbu Państwa, nagrody "które nam się należały", skłócanie Polski z partnerami z Unii, postępująca izolacja kraju widoczna w szczególny sposób, gdy PiS przegrał (PiS, nie Polska) 1:27 w trakcie głosowania nad kandydaturą Donalda Tuska na drugą kadencję w fotelu przewodniczącego Rady Europejskiej.

Konflikt - to on napędza Kaczyńskiego

W jednym Kaczyński nie okłamał wyborców. Roztoczył nad nimi opiekę socjalną.

W oparciu o to i dobrą koniunkturę gospodarczą PiS wygrywał w każdych sondażach bijąc zdezorientowaną i rozbitą opozycję na głowę. Kaczyński mógłby trząść Polską, niezagrożony przez wiele lata, ale nie od tego jest Kaczyńskim, żeby rządzić w spokoju. To nie jego żywioł. On nie mógł zwyczajnie rządzić, on musiał robić rewolucję lepiąc Polaków według swojej wizji i niszcząc trójpodział władzy.

Nie docenił przywiązania Polaków do wolności. Dostrzegli w jego działaniach zagrożenie dla obecności Polski w Unii Europejskiej (podważanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Sądu Najwyższego, zanim ten wyrok zapadł). Polacy przypomnieli też sobie paskudną stronę charakteru prezesa, gdy bez pardonu, bez żadnych zahamowań, atakował opozycję w czasie kampanii wyborczej do samorządu. Z jego słów wynikało, że wszyscy inni to chodzące zło, a on przed tym złem ustrzeże naród. Nie będę rozwodził się nad obrzydliwym spotem o imigrantach czy wstrętnymi pełnymi pogardy słowami o ojkofobii, skierowanymi do sędziów.

Największym błędem Kaczyńskiego było jednak poniżanie ponad miarę PSL i zapowiadanie tego, że on, Jarosław Kaczyński ma plan dla samorządów. To wtedy wykazał się całkowitym niezrozumieniem tego, czym jest samorząd. To - w połączeniu z zakamuflowanym szantażem, że jeśli gdzieś wyborcy nie zagłosują na PiS, to tam samorządy nie mają co liczyć na pieniądze od rządu – spowodowało, że ludzie przypomnieli sobie z kim mają do czynienia. W niedzielę zagłosowali. I choć PiS nadal cieszy się największym poparciem to teoretycznie ma już z kim przegrać.

Brutus już się gdzieś czai. To więcej, niż pewne

Panie i panowie z PiS, nie ekscytujcie się tym, czy Rafał Trzaskowski opromieniony zwycięstwem w Warszawie może zastąpić Grzegorza Schetynę w fotelu przewodniczącego Platformy. Podpowiem wam: jeszcze długo nie może, choćby dlatego, że będzie miał ważniejsze zadanie w stolicy.

Martwcie się tym, jak powiedzieć wodzowi, że jego czas minął. Bo nadal macie szansę zwyciężyć w wyborach do wyborach do Sejmu i Senatu oraz Europarlamentu. Prezydenckich już pewnie nie uratujecie, choć Andrzejowi Dudzie pozostało jedynie przy was trwać.

Dalej macie ogromny kapitał zaufania u części wyborców. Na przyciągnięcie nowych jednak nie liczcie. Za Jarosławem Kaczyńskim już nikt więcej nie pójdzie.

Nie pomoże ponowne przebranie się w skórę owieczki. Większość Polaków i tak już wie, że ta owieczka nie żywi się koniczyną (nawet tą PSL), a mięsem wrogów. Po tej kampanii zobaczyliśmy Jarosława Kaczyńskiego nagiego. I nie był to przyjemny widok.