TYLKO W WP: Ryszard Czarnecki po odwołaniu z funkcji wiceszefa Europarlamentu: ”Zrobiono to prawniczym krętactwem”

Ryszard Czarnecki został oficjalnie odwołany z funkcji wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Jak powiedział WP w pierwszej rozmowie po ogłoszeniu decyzji: ”niczego nie żałuję”, a do jego odwołania przyczyniła się manipulacja regulaminem Europarlamentu oraz głosowanie tajne, o które wnioskowali przedstawiciele PO oraz PSL.

Marcin Makowski: Już oficjalnie został pan pozbawiony stanowiska wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Było warto uparcie stać na swoim stanowisku i nie wycofywać się z porównania europosłanki Róży Thun do szmalcownika?

Ryszard Czarnecki (PiS): Moje odwołanie jest faktem, ale niczego nie żałuję. Jestem wierny własnym wartościom, które podzielane są przez większość Polaków. Nadal uważam, że donoszenie do obcych mediów na własną ojczyznę, jest rzeczą absolutnie nie do przyjęcia i godną kategorycznego potępienia. Można nie lubić rządu, ale głosowanie za uruchomieniem procedur sankcyjnych przeciwko państwu polskiemu - a to zrobiła część posłów PO - jest czymś absolutnie karygodnym.