TYLKO W WP. Prezydencka porażka Beaty Szydło. Nie jest nawet trzecia (badanie)

Czy Beata Szydło miałaby obecnie szanse na wygraną w wyborach prezydenckich? Uczestnicy badania przeprowadzonego dla Wirtualnej Polski na panelu Ariadna nie mają wątpliwości – Szydło tych szans nie ma.

525 tys. głosów, które była premier zdobyła w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zrobiły wrażenie na konkurentach politycznych i wyborcach. Takim wynikiem nikt przed Beatą Szydło nie osiągnął, a i pobić go w przyszłości będzie go trudno.