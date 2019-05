TYLKO W WP. Morawiecki i Szydło apelują do rodzin. "To powrót do stylu kampanii z 2015 r."

Rodziny, programy socjalne i premier Mateusz Morawiecki u boku wicepremier Beaty Szydło. Tak wygląda jeden z ostatnich spotów PiS-u przed wyborami europarlamentarnymi. Pod hasłem: ”Głosuj za Polską” partia chce w pozytywny sposób zmotywować elektorat.

Spot Prawa i Sprawiedliwości, do którego dotarła Wirtualna Polska, będzie najważniejszym przesłaniem partii przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, zaplanowanymi na 26 maja. Jak się dowiadujemy, od środy 22 maja ma być szeroko eksponowany w telewizji i na platformach mediów społecznościowych.

- Z badań wewnętrznych naszego elektoratu wyczytaliśmy, że potrzebuje on dzisiaj spokoju. Zapewnienia, że rząd umie o niego zadbać i pozwoli skupić się na budowaniu rodziny i normalnym życiu. To powrót do przekazu pozytywnego kampanii parlamentarnej z 2015 roku – słyszymy od jednego z polityków PiS-u.