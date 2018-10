Tusk pokonał Dudę, choć pojedynek w tej konkurencji był nierówny

Donald Tusk najlepiej reprezentuje Polskę za granicą. To właśnie na przewodniczącego Rady Europejskiej wskazali uczestnicy badania przeprowadzonego na panelu Ariadna dla Wirtualnej Polski.

Pomimo tego, że przewodniczący Rady Europejskiej realnej władzy ma niewiele, to właśnie on reprezentuje Unię na zewnątrz, głównie w sprawach związanych z polityką zagraniczną i bezpieczeństwa. Polityk, który zajmuje to stanowisko, dostaje więc niejako w pakiecie rozgłos i stałą obecność w mediach.