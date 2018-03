Tak działa propagandowy walec PiS. Spór o notatkę MSZ pokazał jej sprawność i bezwzględność

Wspierające PiS media zaangażowały wszystkie siły, by przekonać, że Amerykanie wcale nie są na nas wkurzeni za nowelizację ustawy o IPN. Pokazują, jak sprawna, potężna, posłuszna i pozbawiona skrupułów jest rządowa maszyna propagandowa.

I News

II Dementi

Szybko zaczyna się dementowanie. Doniesieniom zaprzeczają wiceszef MSZ Bartosz Cichocki, rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska (mówi, że nie było zagrożenia spotkań, bo żadne nie były planowane) i wszyscy zapytani o to politycy PiS, niezależnie czy mają jakieś związki z dyplomacją, czy nie. Ostatecznym potwierdzeniem ma być dementi Hether Nauert, rzeczniczki Departamentu Stanu. Problem w tym, że to nie było dementi wprost, odnoszące się do informacji Onetu. Każdy, kto choć nieco krytycznie podchodzi do rzeczywistości, uznałby że to tylko potwierdzenie napiętej sytuacji na linii Warszawa - Waszyngton.