Marcin Makowski: Amerykańskie "sankcje" wobec Dudy i Morawieckiego? "To miało być mocne, ale dyskretne upomnienie"

Sytuacja na linii Polska-USA robi się coraz bardziej napięta. Nieoficjalnie mówi się o blokadzie, którą władze USA nałożyły na spotkania pomiędzy polskim prezydentem i premierem a Donaldem Trumpem i jego zastępcą. Według naszych źródeł, informacje te miały nie ujrzeć światła dziennego.

20 lutego pracownicy polskiej ambasady w Waszyngtonie sporządzili notatkę, z której wynika, że trzej ważni dyplomaci USA przedstawili rządowi swoiste ultimatum. Polega ono na wstrzymaniu ewentualnych spotkań pomiędzy politykami najwyższego szczebla, oraz klarownym zakomunikowaniu, że jeśli jakikolwiek obywatel Stanów Zjednoczonych będzie ścigany na podstawie ustawy o IPN, reakcja Waszyngtonu będzie bardzo poważna. Do notatki dotarł Onet.

Równocześnie obecni na spotkaniu Wess Mitchel (asystent sekretarza stanu ds. Europy oraz Euroazji), Thomas K. Yazdgerdi (pełnomocnik departamentu stanu ds. Holokaustu) oraz Molly Montgomery (doradczyni wiceprezydenta Mike'a Pence'a ds. Europy i Rosji), przestrzegali naszych dyplomatów przed "rosnącymi nastrojami antypolskimi" w amerykańskim Kongresie, które mogą się przełożyć na niechęć do inwestycji militarnych w Polsce.

"Notatka miała nie trafić do mediów"

Jak twierdzi mój rozmówca z Waszyngtonu, który regularnie spotyka się z pracownikami Białego Domu, takie spotkanie faktycznie miało miejsca, a ultimatum administracji Donalda Trumpa było znane w kręgach amerykańskich komentatorów politycznych przynajmniej od kilku dni. - Nasze władze od dłuższego czasu różnymi kanałami przestrzegały Polskę, że ustawa o IPN w obecnym kształcie, pozwalająca karać więzieniem również obywateli innych państw, jest nie do zaakceptowania. Według mojej wiedzy, spotkanie z Mitchelem i ludźmi odpowiedzialnymi za kwestie europejskie oraz politykę historyczną, miało nie trafić do opinii publicznej. To był rodzaj ostrego, ale jednak poufnego upomnienia - uważa mój informator.