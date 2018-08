"Świnki w kosmosie", czyli jak Antoni Macierewicz wraca do armii

Przed laty na "Muppet show” czekało się z zapartym tchem, tak jak teraz na "Stranger things”. A najlepsze w Muppetach były "Świnki w kosmosie”. Przypomniały mi się, gdy w fotel wbiła mnie porażająca informacja: Antoni Macierewicz ma przeprowadzić audyt w MON.

Wspierała go pierwszy oficer – "słodka i nieziemsko niebezpieczna" panna Piggy. To ona niczym cień podążała za Świńskotruchcikiewiczem.

Świniolot na kursie kolizyjnym

W jednym z odcinków świniolot znalazł się na kursie kolizyjnym z nieznanym obiektem. Piggy skonstatowała, że obiekt wyglada jak światła motocykla. Ale co ona - choć I oficer, to jednak zwykła świnka - może tam wiedzieć.

W tej sytuacji kapitan oznajmił: "Wiemy, jak to wygląda, chcemy wiedzieć, co to jest”. Zadanie powierzył doktorowi, dla którego żadne zadanie nie było zbyt trudne. Tak było i tym razem. "Tak, tak już potwierdzam” – zaczął Dziwnokotlecki, ale za chwilę jęknął: "Oj, nie nie. Obiektu nie ma na liście obiektów poznanych".

"Bo z ułamkami mam problem"

Życie śmieszniejsze od skeczu

A co powie wreszcie sam Jarosław Kaczyński, kiedy okaże się, że wielki audytor Macierewicz znów pomyli się w rachunkach? Pewnie znów go odwoła i niczym kapitan Świńskotruchcikiewicz, zaznaczy: „W każdym razie to ja wyciagnąłem nas z kłopotów”.

Czy doda: „W które ja was wpakowałem?”. Wątpię. Prezes jest nieomylny.