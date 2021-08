Słowik: "Likwidacja Izby Dyscyplinarnej, Kaczyński kupuje sobie czas" [OPINIA]

Pierwsze rozwiązanie to likwidacja Izby Dyscyplinarnej SN i przeniesienie sędziów, którzy obecnie w niej pracują, do Izby Karnej SN. Zarazem Izba Karna zajmowałaby się postępowaniami dyscyplinarnymi. Rządzący mogliby wówczas powiedzieć, że to realizacja oczekiwań krytyków, bo przecież znaczna część prawniczego światka uznawała Izbę Karną za władną do zajmowania się sprawami dyscyplinarnymi.