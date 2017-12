Sikorski będzie kibicować Morawieckiemu w sprawie Europy. Stawia jednak bardzo trudne warunki

Były minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski będzie trzymał kciuki za premiera Morawieckiego. Warunkiem jest "zamknięcie frontów konfliktu z Europą". W teorii jest to możliwe, choć bardzo mało prawdopodobne.

W Radiu Zet Radosław Sikorski skoncentrował się na możliwości użycia przez Unię Europejską „opcji atomowej” przeciwko Polsce, czyli uruchomieniu art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej. Aby uniknąć sankcji, Warszawa może przekonywać partnerów, by zawetowały decyzje większości. To wymaga wiary, że Węgry, lub ktokolwiek inny poprze Warszawę i postąpi inaczej niż podczas wyboru przewodniczącego Rady Europejskiej zakończonego porażką stosunkiem 1:27. To ryzykowne i oznacza jedynie okopywanie się z myślą o długotrwałej i wyniszczającej wojnie pozycyjnej, a nie „zamykanie frontu”.