Sikora: "Wybory parlamentarne 2019. PiS stawia na stary argumentu: 'my dowozimy'" (Opinia)

Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki na finiszu kampanii pokazali pięć obietnic na pierwsze 100 dni drugiej kadencji. Żadnej rewolucji tu nie ma. Za to taki występ podkreśla jeden z najważniejszych argumentów kampanii: "my dotrzymujemy obietnic".

Oświadczenie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i premiera Mateusza Morawieckiego.

"Wtedy zapowiedzieliśmy program i ten program został zrealizowany" - oznajmił Jarosław Kaczyński podczas poniedziałkowego spotkania z mediami. Nie była to konferencja prasowa, tylko oświadczenie. Pytania dziennikarzy zapewne osłabiłyby pewność, którą miał w głosie prezes PiS. Bo przecież jednym tchem można wymienić obietnice z poprzedniej kampanii, których PiS nie zrealizowało. Od tak poważnych jak likwidacja NFZ czy skrócenie kolejek do lekarzy, przez repolonizację mediów, po stworzenie województw częstochowskiego i środkowopomorskiego. Więcej o tym pisał w WP Opinie Michał Wróblewski

Ale pytań nie było, raporty organizacji factcheckingowych nie przebijają się do szerokich grup wyborców, a opozycja nie jest w stanie trafić do wyborców z przekazem o niedotrzymanych obietnicach. Dlatego PiS może mówić o dotrzymanych i składać kolejne. W ostatni poniedziałek kampanii prezes i premier złożyli ich pięć. Mają być zrealizowane w ciągu 100 dni od wyborów.

Odgrzewane kotlety

To było właściwie przypomnienie tego, co już zapowiedziano. Bo przecież wiemy i o małym ZUS-ie (dla najmniej zarabiających przedsiębiorców) i o 13. emeryturze w 2020 roku oraz 13. i 14. w 2021 roku. Przy dzisiejszym stanie gospodarki to jak najbardziej możliwe, a jeśli nastąpi jej załamanie, rządzący będą mieli dobre usprawiedliwienie.

Operacyjnie najtrudniejszym do zrealizowania postulatem może być "pakiet badań kontrolnych po 40. roku życia". Na konwencji wspomniano o tym zdawkowo, w programie PiS także próżno szukać konkretów. Poza tymi, że badania mają być elementem medycyny pracy, a także że w program mogą zostać włączone samorządy (str. 78). Brak konkretów dotyczących kompleksowości badań oraz ich częstotliwości może oznaczać, ze program będzie atrapą. Zaangażowanie samorządów - że to one poniosą koszty.

Brak konkretów

100 obwodnic wokół małych i średnich miast - ten program, jak stwierdził prezes Kaczyński, w ciągu 100 dni zostanie skonkretyzowany, a to oznaczać pewnie będzie przedstawienie wstępnej listy kryteriów, później zostaną określone konkretne warunki, później wybrana lista miast, później rozpisane zostaną przetargi na projektowanie, po nich na budowanie, a same obwodnice możemy zobaczyć za wiele lat.

Piąty postulat to jest właściwie niemożliwy do zrealizowania. To równe dopłaty dla rolników. - W pierwszych 100 dniach to będzie zoperacjonalizowane - powiedział prezes. Więcej konkretów zapewnił tutaj premier Morawiecki. - To nasze poważne zobowiązanie, które przedstawimy w formie programu działań, on będzie związany z negocjacjami budżetu na lata 2020-2027 - mówił szef rządu. - Przez zbudowanie grupy przyjaciół spójności, poprzez deklarację warszawską, poprzez naszą skuteczność negocjacyjną, którą pokazaliśmy w procesie wynegocjowania jednej z najważniejszych tek w UE - komisarza zajmującego się rolnictwem. Pokazaliśmy tę skuteczność i dalej ją pokażemy, jeśli państwo nam zaufają - dodał.

Myślenie życzeniowe

Już z tych cytatów przebija wyraźny brak konkretów i myślenie życzeniowe. "Zoperacjonalizowanie", "skuteczność negocjacyjna" i "zbudowanie grupy przyjaciół" to nie zwroty, które powtarza się, mając konkret w ręku. Zastanawiające w tym kontekście wydaje się być przywołanie sukcesu dyplomatycznego w postaci wywalczenia teki komisarza Komisji Europejskiej ds. rolnictwa. Przecież powszechnie wiadomo, że kandydatura Janusza Wojciechowskiego chwieje się jak świerk na wietrze.