Roman Giertych: list do premiera Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze! Wiem, wiem przyzywa mnie Pan swymi myślami. Wtedy, gdy nasz Umiłowany Przywódca zdymisjonował Macierewicza, Szyszkę, Radziwiłła i Waszczykowskiego wydawało się, że moja rola samozwańczego doradcy "dobrej zmiany" umrze śmiercią naturalną.

Ja jednak w Pana wierzyłem i czułem, ze będzie mnie Pan potrzebował. I oto teraz jestem. Stawiam się panie Premierze na wezwanie i myślę co by tu panu poradzić. Pozornie sytuacja jest bez wyjścia i czas składać dymisję, bo Pana oświadczenie, że miliony Żydów były mordowanych w polskich obozach [premier tak nie powiedział, wypowiedź została błędnie przetłumaczona - red.] oraz że Katyń to zbrodnia niemiecka jest, delikatnie mówiąc, niewiarygodnym przykładem niechlujstwa, głupoty i ignorancji.

Nie ukrywam panie Premierze. Wszystkie 6 króli, wanny z kąpielą etc. wygłaszane przez Petru to przy pana oświadczeniu naprawdę pikuś. Ale od czego jestem ja, pana doradca. Mamy tylko jedno wyjście z sytuacji. Wszelkie przyznania się do błędu, niewiedzy, głupoty nic Panu nie da, bo śmiechom nie będzie końca. Musi Pan wszystkich jeszcze bardziej zaskoczyć. I oświadczyć, że w Pana świecie, z którego został Pan przeniesiony do naszego magnetyczną wolą Jarosława Kaczyńskiego istnieje historia alternatywna, gdzie to Polacy mordowali Żydów, a Polaków w Katyniu Niemcy. I co Panu zrobią?