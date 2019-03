Raport WWF nie pozostawia złudzeń. Czas pożegnać się z węglem

Trzeba w większym stopniu postawić na źródła energii odnawialnej, transport zbiorowy i odejść od oparcia polskiej energetyki na węglu - to elementy polityki ekologicznej, które popiera większość Polaków. WWF w raporcie na ten temat sugeruje, że to początek "ekopatriotyzmu" i zmiany myślenia o planecie.

Około 45 proc. Polaków wyraża niezadowolenie z dotychczasowej polityki państwa dotyczącej ochrony środowiska, a tylko co trzeci badany popiera działania władz. Przynajmniej tak wynika z raportu "Postawy Polek i Polaków wobec polityki ochrony środowiska" opracowanego na podstawie badań Kantar Millward Brown, do którego dotarła Wirtualna Polska.

Niemal wszyscy Polacy (80 proc.) wiedzą również, że dbanie o bezpieczeństwo ekologiczne jest konstytucyjnym obowiązkiem władz, o którym stanowi artykuł 74. Ustawy Zasadniczej. Co ciekawe, aż jedna trzecia (34 proc.) badanych nie wie jednak, że Konstytucja nakłada na władzę obowiązek informowania obywateli o stanie i ochronie środowiska.

Jeśli energia, to odnawialna

To pokazuje, że Polacy żywo interesują się, w jaki sposób władza dba o ich bezpieczeństwo ekologiczne. Dotychczasowe działania w tym zakresie oceniają krytycznie, a ich oczekiwania na przyszłość są mocno proekologiczne. Jak wskazują badania Kantar Millward Brown, węgiel jako wiodące źródło energii w przyszłości wskazuje zaledwie 8 proc. badanych.

- Dwie trzecie Polek i Polaków (60 proc.) ocenia, że promocja Odnawialnych Źródeł Energii przez władze kraju jest niedostateczna i aż 66 proc. badanych chce, by OZE było w przyszłości głównym paliwem energetycznym w Polsce – komentuje Michał Węgrzynowski z Kantar Millward Brown. – Tylko średnio co dziesiąty Polak wskazał jako przyszłościowe źródło energii gaz ziemny i ropę naftową (11 proc.) lub energię jądrową (12 proc.) – mówi.

- Co ciekawe, mimo świadomości niezbędnego przejścia na OZE oraz mimo trwającej debaty na temat smogu i czystego powietrza Polacy są dość mocno podzieleni w kwestii tego, czy smog jest zagrożeniem w ich miejscu zamieszkania – twierdzi Michał Węgrzynowski. – Smog jest niebezpieczny według połowy badanych (51 proc.), ale aż 41 proc. nie ma takiego poczucia – podsumowuje.

Wyborcy PiS chcą lepszego transportu publicznego

Jednym z tematów kampanii wyborczej jest dzisiaj dostęp do publicznej komunikacji zbiorowej. Według niektórych wyliczeń jest go pozbawiona blisko połowa Polaków, a średnia odległość do przystanku w Polsce wynosi ponad 2 km.