Putin kłamie w sprawie Polski. Dla nas to raczej szansa niż zagrożenie (Opinia)

Fałsz historyczny Kremla jest szyty tak grubymi nićmi, że z zaakceptowaniem go będą mieli problem nawet najbardziej pożyteczni idioci. Tylko czy Polska będzie umiała wykorzystać okazję, którą teraz stworzył nam Putin?

Zasada oblężonej twierdzy to od dawna sprawdzona strategia postępowania rosyjskich władz. Bo Moskwa nigdy publicznie nie prowadzi polityki zagranicznej. Ona wypływa na wierzch tylko w jednym przypadku: gdy pojawiają się jakieś problemy wewnętrzne. Czy tak jest również w tym przypadku? Szybko się przekonamy.

Rosja mówi o sojuszu Piłsudski-Hitler

Jego gospodarz Dmitrij Kisielow ma opinię dziennikarza mającego świetne relacje z Kremlem. Każdy odcinek swego niezwykle popularnego programu układa według tego samego schematu: wszędzie wojna, tylko w Rosji sielsko, anielsko. Nawet jeśli Rosja w jakimś momencie zachowuje się agresywnie, to tylko po to, by "dać stanowczy odpór” tym, którzy czyhają na jej dobro.