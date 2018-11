Prezydent Warszawy dostrzegła teoretyczne państwo PiS. Polacy powinni zacząć się bać

Pierwszy uciekł prezydent, potem ministrowie, teraz premier. Uważają, że na Marszu Niepodległości organizowanym przez narodowców może dojść do ekscesów. Jeśli władza się boi, czas postawić pytanie: czy zwykli Polacy są bezpieczni? Hanna Gronkiewicz-Waltz widzi bezradność PiS. Zakazała narodowcom marszu.

Ustępująca prezydent Warszawy nie wierzy w sprawność szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego i podległych mu służb. Miała odwagę zakazać narodowcom Marszu Niepodległości, który od lat organizują w Warszawie. Dostrzegła to, czego nie widzieli rządzący - że narodowcy reprezentują sobą nie patriotyzm a najprymitywniejszy nacjonalizm, nie poszanowanie dla prawa, a prawo siły.

PiS ośmielił narodowców i nie wie, co z tym zrobić

Niestety, polityka rządzących wobec narodowców doprowadziła do tego, że państwo PiS jest słabe. Zdezerterowało. Nie dysponuje już nawet wystarczającym aparatem przymusu, aby zapobiec potencjalnym burdom wywołanym przez narodowców. Zupełnie nagle, jakby za sprawą jakiejś zbiorowej iluminacji, rządzący uświadomili sobie, kim są ich podopieczni.

"Europa tylko biała" – to tylko jedno ze „wzniosłych” haseł, które pojawiły się na Marszu Niepodległości w ubiegłym roku. Wtedy Mariusz Błaszczak, ówczesny szef MSWiA publicznie twierdził, że rasistowskich haseł „osobiście nie widział”. Możliwe, że osobiście nie widział, ale nie widziały też podległe mu służby dotknięte w niewytłumaczalny sposób zbiorową ślepotą. One oślepły, ale widziała to Polska, widziała Europa.