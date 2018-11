Posłowie zagrali w telenoweli: "Komisja śledcza ds. Amber Gold". Wyszła szmira

Doceniam siłę telenoweli. O tych popularnych mówi cała Polska. Na nieszczęście dla wszystkich, telenowele oglądają również politycy. Pozazdrościli, zafundowali nam własną – komisję śledczą ds. Amber Gold. Nie dość, że droga, to szmirowata im wyszła.

Na przykład w odcinku 1050 ona pyta jego: "Kochasz mnie, czy nienawidzisz?". Wracasz do oglądania przy odcinku 2010, a ona nadal wlepia te swoje rozkrochmalone oczęta w jego usta i nagle słyszy to upragnione: "Kocham".

To kochamy, tego chcemy (niekoniecznie w tej obsadzie)

Ale właśnie to oczekiwanie jest tak urzekająco-wciągające, że naród zasiada w fotelach i ogląda. A jeśli jeszcze obsada jest trafiona w dziesiątkę, to szmira zamienia się w hit. Trudno znaleźć nad Wisłą kogoś, kto nie słyszał jak Hankę Mostowiak z "M jak miłość" zaatakowały drapieżne kartony, a Rysio z "Klanu" uderzył potylicą w posadzkę,

Do każdej szanującej się produkcji - a za taką telenowela (nawet brazylijska) chce uchodzić - obsada jest wybierana na castingu. W przypadku komisji śledczej ds. Amber Gold, najwybitniejszy spec od castingu nie dokonałby lepszego doboru. W rolach głównych wystąpił Marcin P. (szef piramidy), jego żona, całe zastępy polityków rządu PO-PSL, a także wianuszek ludzi ze specsłużb. Najważniejsze role przypisano byłemu premierowi Donaldowi Tuskowi i jego synowi Michałowi. To wszystko aktorzy – nazwijmy ich umownie – odgrywający czarne charaktery.

Licznych gaf popełnianych na przestrzeni ponad dwóch lat nie ma co przytaczać. Niech o jakości talentu domorosłych śledczych wystarczy to, że przewodnicząca Małgorzata Wassermann przesłuchując w poniedziałek Donalda Tuska w czwartej godzinie wypaliła, że teraz komisja "przejdzie do faktów". Proszę – telenowela pełna gębą. Co niby wcześniej komisja robiła? "Telenowelowała" właśnie? Najwyraźniej. Normalnie z osiem półgodzinnych odcinków można by obstalować, a jak krótsze to i z dwanaście.