Poseł Furgo okazał się wiernym uczniem Jarosława Kaczyńskiego

Upodlić przeciwnika politycznego, odczłowieczyć, zohydzić w oczach Polaków - dotychczas była to metoda PiS, Jarosława Kaczyńskiego i ich zauszników. Gdy wydawało się, że dorównać im nie sposób, z czeluści piekielnych wyłonił się poseł Platformy Obywatelskiej Grzegorz Furgo.

W twórczym szale, czy szaleństwie raczej, poseł PO zastąpił ich podobiznami Jarosława Kaczyńskiego, Zbigniewa Ziobro i Mateusza Morawieckiego. Najwyraźniej coś szczególnego Furgo czuje do Antoniego Macierewicza, gdyż to byłemu szefowi MON powierzył "rolę" szatana. Rola przywódcza została jednak przy prezesie - Kaczyński miesza widłami, z których unoszą się płomienie piekielne. Całość pracy poseł Platformy opatrzył napisem: "Złe duchy nad Twoim domem! Wspieraj UE, a zostaniesz uratowany".

Chciałoby się powiedzieć: A nie mówiłem!

Nie tak dawno, przy okazji perypetii pewnego działacza lewicy , przestrzegałem polityków przed weekendową aktywnością twitterowo/internetową. To dlatego, że to w tym czasie - w wielu przypadkach najwyraźniej pod wpływem czegoś mocniejszego - stają się ponadprzeciętnie "elokwentni". Przykro mi, Grzegorz Furgo najwyraźniej nie był czytelnikiem tego materiału.

Podpowiedzi, które niewiele panu pomogą

Mogę panu podpowiedzieć pewne rozwiązanie. Proszę przypomnieć dokonania PiS-u na polu obrzucania innych błotem. Na początek niech pan wspomni Tuska i jego "dziadka z Wehrmachtu" (wszelkie prawa zastrzeżone - Jacek Kurski). Potem można użyć powiedzonka Jarosława Kaczyńskiego o strajku pielęgniarek "Inni szatani byli tam czynni". Teraz niech szybko pan przejdzie do innego cytatu z prezesa: "My stoimy tam, gdzie wtedy. Oni tam, gdzie stało ZOMO". Może pan poseł polać to sosem z ojkofobii (znów Kaczyński) i "Cała Polska z was się śmieje. Komuniści i złodzieje (to dzieło wspólne Joachima Brudzińskiego i ponownie prezesa). Czas mnie goni, więc lecę z pamięci.