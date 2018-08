Polityka po wakacjach. Mężyk: "Tylko Morawiecki i Schetyna"

Do wyborów samorządowych 50 dni, a politycy wracają z urlopów do walki w kampanii. "Wakacje jeszcze bardziej wzmocniły Morawieckiego, a na opozycji pokazały, że nie ma żadnej alternatywy dla Schetyny" - stwierdza Łukasz Mężyk z portalu 300polityka.pl.

Zdaniem komentatora wyborcy prawicy są przekonani, że dla szefa rządu nie ma w tej chwili w rządzącym obozie alternatywy. Mężyk zauważa, że Morawiecki w pełni spłaca kredyt zaufania, jakim obdarzył go prezes PiS , wyznaczając go na frontmena w boju o samorządy. Publicysta uważa, że premier wykorzystał wakacje na ofensywne działania.

"Schetyna też wzmocniony"

"Kursował z Katarzyną Lubnauer (też na plus, bo Nowoczesna uzyskała nieproporcjonalnie dużo w stosunku do potencjału) po całej Polsce ogłaszając kolejnych kandydatów Koalicji Obywatelskiej" - zauważa komentator.

Kampanię Rafała Trzaskowskiego Mężyk porównuje do galimatiasu pomyłek, co ma być dowodem na to, że po stronie PO tylko Schetyna jest zdolny do jakiejkolwiek walki z PiS.