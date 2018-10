Pistolet typu "Jaki" wypalił wstecz. Odrzut i zapach prochu poczuli nawet na Woronicza

Ciemny lud nie kupił tego, co mu daliście, prezesie Jacku Kurski i szefie portalu TVP Info Samuelu Pereiro. Polacy najwyraźniej nie są ciemni i swój rozum mają. Rozum ów ma, jak widać, ograniczoną pojemność. Nie da się wcisnąć tam jeszcze więcej informacji o PiS.

"Zastanawiam się kto dziś bardziej drży o posadę - Ziobro czy Kurski" – napisał Tomasz Lis . Naczelny "Newsweeka" oczywiście wie, że w praktyce decyzję o odwołaniu i szefa Telewizji Polskiej, i ministra sprawiedliwości w obecnym układzie władzy podejmuje jeden człowiek. Ja, jeśli miałbym wskazywać, czyje akcje stoją niżej, to byłby to Jacek Kurski, który chyba postawił na złego konia.

Docierająca do niemal każdego domostwa w Polsce telewizja publiczna jest potężną siłą. To, co pokazuje się w TVP, sposób, w jaki się to pokazuje i czas antenowy, dany jednej czy drugiej opcji politycznej, może mieć ogromny wpływ na wyborców.