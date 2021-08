PiS wypłukuje się z powagi. Dla każdej partii to proces zabójczy [OPINIA]

To dlatego PiS może sobie pozwolić na wiele - i ciągle utrzymuje duże poparcie. Te trzy przed chwilą wymienione bufory sprawiają, że ta partia ma cały czas największe szanse na zwycięstwo wyborcze. Ale dla Kaczyńskiego samo zwycięstwo to za mało. On potrzebuje co najmniej 40 proc. głosów, by rządzić. A tylu nie zdobędzie, jeśli straci powagę.