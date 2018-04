PiS odpuszcza metropolie. Wystartują przegrani, młodzi i nieznani

Jarosław Kaczyński w stolicy przeczytał listę kandydatów na prezydentów w największych miastach. Nie jest to dream team. Startują przegrani z poprzednich lat (jak we Wrocławiu), młodzi posłowie (jak w Lublinie czy Łodzi) lub kandydaci mało znani (Poznań, Toruń czy Olsztyn).

Trudno nie odnieść wrażenia, że PiS chciało za wszelką cenę medialnie przykryć konwencję konstytucyjną Andrzeja Dudy. Do tego stopnia, że nie opóźniono prezentacji i nie zaczekano na kandydata z Torunia Zbigniewa Rasielewskiego (według Piotra Witwickiego z Polsat News ten miał dowiedzieć się o swoim starcie 10 min przed konferencja). To zresztą kandydat zapasowy, bo Jarosław Kaczyński przyznał, że do ostatniej chwili prowadzono rozmowy z Michałem Zaleskim. Obecny prezydent to faworyt o. Tadeusza Rydzyka, więc kandydat PiS nie będzie miał szans na wsparcie rozgłośni.