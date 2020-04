Pamiętajcie, to nie są wybory (Opinia)

Andrzej Duda już 10 maja ma szansę prześcignąć Władimira Putina. Pomogę mu w tym dla wspólnego dobra. Niech już wreszcie wszystko będzie jasne. Chyba że opozycja pójdzie po rozum do głowy.

***

Nawet jeżeli nie wszystkim Poczta Polska dostarczy pakiety do głosowania, nie wszędzie uda się skompletować komisje wyborcze, głosy będą fałszowane tak jawnie, jak statystyki dotyczące pandemii, a cała Europa wścieknie się na PiS, to Izba Kontroli Nadzwyczajnej będzie mogła spokojnie odrzucić protesty wyborcze i uznać to głosowanie za legalne wybory.

***

***

***

Jeśli ktoś chce bardziej abstrakcyjnie zobaczyć istotę tego scenariusza, niech sobie wyobrazi, że Kaczyński to Jelcyn, a Morawiecki to Putin.

***

Ale wciąż jeszcze nie jest to jedyny możliwy scenariusz. Bo na stole jest jeszcze złożony w sejmie przesuwający wybory o dwa lata projekt poprawki do konstytucji podpisany przez posłów Zjednoczonej Prawicy.

Jeszcze miesiąc temu, w mocno już nienormalnych warunkach, był to projekt trudny do przyjęcia, bo wydłużał prezydenturę Dudy o kosmiczne dwa lata.

***

A jeśli PiS podtrzyma poparcie poprawki, to głosy PO wystarczą, by przeszła i byśmy uniknęli majowej katastrofy, po której jeszcze trudniej będzie przywrócić w Polsce demokrację.

***

***

Jeżeli ktoś ma wątpliwość co do tego, czy stawką jest totalna katastrofa na lata, a zwłaszcza jeśli ktoś liczy, że skutki pandemii doprowadzą do buntu, który tę dyktaturę za rok albo dwa zmiecie, to polecam lekturę listy policyjnych zakupów z armią armatek wodnych na czele.