Palec pod Budkę, czyli Joanna Lichocka ma gest (Opinia)

Przewodniczący PO Borys Budka i jego partia otrzymali od Joanny Lichockiej walentynkowy prezent. Pozdrowienie środkowym palcem kolegów z opozycji przez posłankę PiS znajdzie się w materiałach wyborczych Platformy i Lewicy.

– Nie ma na to szans – słyszymy dziś w PiS.

Takiej burzy przy Wiejskiej nie było od dawna. Po tym, jak posłanka PiS Joanna Lichocka pokazała podczas wieczornych głosowań w Sejmie wulgarny gest środkowym palcem w kierunku polityków opozycji (ona sama tłumaczy, że drapała się pod okiem), ci złożyli wniosek do Komisji Etyki o ukaranie parlamentarzystki.

Ale nie tylko politycy opozycji protestują przeciwko zachowaniu parlamentarzystki PiS. "Jeżeli ktoś chce być twarzą poselskiej uchwały potępiającej nienawiść i agresję w życiu publicznym, to nawet jak jest brutalnie atakowanym, to powinien mieć w sobie siłę i przeprosić, gdy poniosą go złe emocje na sali sejmowej" – pouczył koleżankę z partii Joachim Brudziński, jeden z najbliższych współpracowników Jarosława Kaczyńskiego.