Nowy sondaż dla WP. Wybranowski: "Polacy nie akceptują ekstremizmów" [OPINIA]

I zaraz po tym, ten oddolny, społeczny bunt młodego pokolenia, został skutecznie "zaorany" idiotycznymi wyskokami i nieudolnym upolitycznianiem go przez radykalnych lewicowców i środowiska feministek. Społeczny protest mógł stać się przyczynkiem do powolnego upadku PiS, jednak to, co się w jego trakcie wydarzyło, wywołało zupełnie odwrotne reakcje tzw. "milczącej większości społeczeństwa".

Sondaż dla WP. "Polacy nie chcą ekstremizmów"

Wygląda na to, że przede wszystkim liderzy Prawa i Sprawiedliwości mogą podziękować animatorkom "Strajku Kobiet". Wulgaryzacja protestu, pojawiające się na nim mocno agresywne, antykościelne hasła w tylu "Jeb..ć kler", dewastacje kościołów i pomników (ponad 70 zdewastowanych budynków kościelnych, ponad 20 zakłóceń mszy świętych i nabożeństw), upolitycznienie sporu oraz zaangażowanie w niego kiepsko ocenianych przez opinię publiczną polityków opozycji w rodzaju Michała Boniego - to wszystko spowodowało, że siły domagające się odsunięcia PiS od władzy zaczęły być traktowane jako niepoważne.

Polacy w większości nie akceptują ekstremizmów - ani z lewej, ani z prawej strony sceny politycznej. Społeczna logika jest zrozumiała: skoro w sytuacji pandemicznego kryzysu siła, która chce odsunąć PiS, to furiaci i zadymiarze, to lepszy będzie rząd, który wprawdzie nas wkurza - ale ma jakieś pomysły i projekty, inaczej niż nieprzewidywalni, radykalnie lewicowi rewolucjoniści niszczący kościoły i wrzeszczący na ulicach, żeby "wypier...".

Działa to zresztą w obie strony: ustawiająca się na prawo od PiS Konfederacja, której aktywiści w ostatnich tygodniach dali się poznać wyłącznie z krytyki i podważania działań antycovidowych rządu, straciła w tym sondażu około 3 punktów procentowych poparcia. Gdyby wybory były dzisiaj, to Konfederacja znalazłaby się poza Sejmem, nawet bez szans na otrzymanie dotacji budżetowej.

Niechęć "milczącej większości" do ulicznych awantur to jednak tylko jeden z czynników, który pozwolił PiS powstrzymać spadkową tendencję. Podjęta przez rząd Mateusza Morawieckiego, jakkolwiek chaotyczna, walka z pandemią i pomysły (niestety nieśmiałe i niewystarczające) wsparcia dla przedsiębiorców oraz informacja o przygotowaniach do zakupu szczepionki, która ma pomóc w walce z COVID, dają wyborcom poczucie, że jednak coś władza próbuje robić. W przeciwieństwie do opozycji, która przyjęła taktykę stania z bronią u nogi, co powoduje, że nadal jest odbierana jako siła niemająca pomysłów na Polskę - poza byciem "antyPiS".