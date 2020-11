Wybranowski: "Czy leci z nimi pilot? Kryzys w PiS" [OPINIA]

"Ale jak to? Dlaczego rolnicy przeciwko mnie protestują?" - tak zdaniem jednego z naszych rozmówców, wpływowego działacza PiS, miał zareagować lider partii rządzącej Jarosław Kaczyński na wieść o protestach mieszkańców wsi już po tym, gdy do Sejmu trafił projekt ustawy "Piątka dla zwierząt”.

Efekt? Jak wynika z niedzielnego sondażu IBRIS dla Wirtualnej Polski, partia Jarosława Kaczyńskiego straciła w ostatnich tygodniach 7,1 punktów procentowych poparcia, a w perspektywie miesiąca zanotowała ubytek aż 12,6 punktów procentowych. I choć oczywistym jest, że sondaże realizowane w momentach gwałtownych eskalacji napięć społecznych trudno traktować jako w pełni miarodajne – są raczej zaburzone emocjami, które będą gasnąć w dłuższej perspektywie czasowej – to jednak pokazują one, że PiS ma spore problemy, z którymi sobie nie radzi.

Protesty wokół orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego bynajmniej nie są najpoważniejszym z nich. Bo jakkolwiek decyzja TK obalająca dotychczasowy kompromis wokół aborcji wyprowadziła na ulicę ludzi – w tym również część z tych do niedawna popierających Prawo i Sprawiedliwość – to jednak z podobnymi akcjami ulicznymi mieliśmy do czynienia zarówno w okresie awantur o skład Trybunału Konstytucyjnego, jak i o reformę sądownictwa.