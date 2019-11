Nowy rząd Mateusza Morawieckiego. Wróblewski: "Premier w politycznym centrum władzy" (Opinia)

Wzmocniony w politycznym centrum Zjednoczonej Prawicy premier Mateusz Morawiecki przedstawił skład nowej Rady Ministrów. Rewolucji nie ma. Ale nie są to też zmiany kosmetyczne. Wyraźnie widać, iż Prawo i Sprawiedliwość uznało, że "dobra zmiana" musi dokonać się także w samym obozie władzy.

To wyraźny sygnał ze strony PiS: przyszłoroczne negocjacje budżetu UE są absolutnym priorytetem dla Polski. Dlatego to premier Mateusz Morawiecki właśnie – sprawnie poruszający się na unijnych salonach, mający dobre relacje z liderami państw Unii – zdaniem Jarosława Kaczyńskiego jest najlepszym wyborem, by negocjacje te skutecznie doprowadzić do końca.