NEWS WP. Planowane rozszerzenie formuły wizyty Trumpa w Polsce. W tle telekomunikacja i kwestie bezpieczeństwa

Jak dowiaduje się Wirtualna Polska, rozszerza się formuła wizyty Donalda Trumpa w Polsce. Będzie ona dotyczyć nie tylko rocznicy wybuchu II wojny światowej. Do Warszawy przylecą sekretarz obrony i doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych. Prezydent USA ma również podpisać z premier Morawieckim umowę technologiczną związaną z rozwojem sieci telekomunikacyjnych.

Taki obrót wypadków sugerował podczas wizyty w Kijowie doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA - John Bolton, który będzie w składzie amerykańskiej delegacji i przyleci do Warszawy wcześniej. Być może już 28 albo 29 sierpnia. Jak udało mi się nieoficjalnie ustalić, będzie on obecny podczas wspomnianych rozmów, które mają przybrać wymiar multilateralny, a w ich skład wejdzie również Polska, która chciałaby pełnić rolę mediatora w kwestiach bezpieczeństwa.

Amerykanie rozbudują technologię 5G w Polsce?

Kolejnym ważnym punktem, jak twierdzi informator WP, ma być podpisanie istotnej umowy technologicznej. Na ten temat w TVN24 we wtorek wypowiedział się premier Mateusz Morawiecki, nie doprecyzował jednak sektora. Zgodnie z moimi informacjami, chodzi głównie o dokumenty współpracy na gruncie rozwoju struktury telekomunikacyjnej. Być może jeszcze podczas tej wizyty poruszane będą kwestie technologii 5G w Polsce, choć obecnie nie jest to przesądzone. Jeśli te informacje potwierdzą się w niedziele, będą jasnym sygnałem wysłanym w stronę Chin oraz korporacji Huawei, która walczy o ten sam rynek.

Dodatkowo, jak informowaliśmy jaki pierwsi - prezydent Trump zamierza ogłosić chęć nominacji Polski do programu ruchu bezwizowego Visa Waiver. Choć do 1 września Polsce najprawdopodobniej nie uda się zejść poniżej wymaganego progu 3 proc. odrzuconych wniosków wizowych, amerykańscy dyplomaci są przekonani, że stanie się tak do 30 września - czyli do wymaganej daty granicznej w procesie wizowym. Dalsze kroki formalne zależą od amerykańskiego Kongresu. Jeśli ten nie dokona politycznej obstrukcji względem Donalda Tumpa, wizy mogą przejść do historii na początku 2020 roku.