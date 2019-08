NEWS WP. Donald Trump może ogłosić w Warszawie zniesienie wiz do USA

Jak dowiaduje się Wirtualna Polska z amerykańskich źródeł dyplomatycznych, prezydent Donald Trump zamierza ogłosić podczas pobytu w Warszawie nominację Polski do programu ruchu bezwizowego w USA. - To będzie historyczna chwila - podkreślają nasi rozmówcy. Od tego momentu po kilku miesiącach formalności w Kongresie, wizy dla Polaków powinny zostać zniesione.

Prezydent Donald Trump zamierza ogłosić w Warszawie nominację Polski do programu ruchu bezwizowego z USA (Forum)

Podczas podróży amerykańskiego prezydenta do Polski, mającej potrwać od 31 sierpnia do 2 września, Donald Trump zamierza ogłosić historyczną decyzję. Jak twierdzą amerykańskie źródła dyplomatyczne, z którymi miałem okazję rozmawiać - chodzi o kwestie wizowe.

- W zależności od precyzyjnych danych na 1 września, Donald Trump albo potwierdzi zamiar nominacji, albo zadeklaruje wprost, że nominuję Polskę do przystąpienia do ruchu bezwizowego z USA, czyli programu Visa Waiver - mówi rozmówca Wirtualnej Polski. Chodzi naturalnie o zejście poniżej wymaganego progu 3 proc. odmów przy wydawania wniosków wizowych do USA. W tej chwili napływają jeszcze ostateczne dane, a od wspomnianego progu - jak słyszę - mamy być "o włos".

Dalej sprawy zniesienia wiz mają być - wg rozmówców WP - "czystą formalnością", która zajmie kongresowi kilka miesięcy załatwiania procedur. Ostatnie dokumenty wymagane w procesie przygotowawczym zostały między naszymi państwami podpisane 17 sierpnia.

Właśnie od tych spraw które będą się ważyć do ostatniej chwili przed wylotem, według naszych źródeł zależy forma komunikatu amerykańskiego prezydenta. Oczywiście chciałby on przedstawić całą sprawę jasno, dlatego w tej chwili nerwowo sprawdzane są na bieżąco aktualizowane dane wizowe Polaków zmierzających za ocean. To ważny punkt w kampanii prezydenckiej 2020 roku, bowiem w wyścigu o Biały Dom Donald Trump obiecał amerykańskiej Polonii uregulowanie kwestii wizowych. Podobnie w wywiadzie dla tygodnika "Do Rzeczy" obiecywała ambasador Georgette Mosbacher, twierdząc, że do końca 2019 r. uda się zejść poniżej wymaganego progu.

- Bez względu na to, jakie będą dane na początku miesiąca i jak przedstawi jest Trump, do 30 września mamy czas na sprostanie kryteriom Visa Waiver. Jestem przekonany, że do tego czasu to się uda. To będzie historyczny moment w naszych relacjach - mówi mój rozmówca z Departamentu Stanu.

Oczywiście sama wizyta, jej przebieg i kolejność ogłaszanych wiadomości, jak informowaliśmy na Wirtualnej Polsce, to rzecz ustalana pomiędzy obydwoma państwami do ostatnich godzin, dlatego przekazane przez amerykańskich urzędników informacje mają na razie charakter nieoficjalny. Nasi rozmówcy z polskich kręgów rządowych zaznaczają, że wg ich wiedzy Polska nie zeszłą jeszcze poniżej progu 3 proc. odmów podań wizowych, choć faktycznie jest blisko.