Nawet się nie zająknęli. W TVP PiS ma 3 razy wyższe poparcie niż PO

Zawiedli się ci, którzy nie mogli się doczekać "Wiadomości" TVP i tego, jakie figury gimnastyczne zaprezentują, by pokazać wyższość sondażu CBOS (46 proc. poparcia dla PiS) nad opublikowanym tego samego dnia przez Kantar Public (29 proc.). Według sztandarowego programu informacyjnego telewizji publicznej tego drugiego badania w ogóle nie było, a PiS w sondażach ma trzykrotną przewagę nad PO.

CBOS poszedł więc na całość - wyszło mu, że rządzący mają trzykrotną przewagę nad PO . Co ciekawe, suma wszystkich "procentów" w zaprezentowanych wynikach badania wynosi 97. Niby inaczej niż na słupkach, które swego czasu pokazywały poparcie dla Putina (tam pękła setka), ale skojarzenia nasuwają się same.

Tuż po pierwszych sondażach, które wskazywały na mocny spadek zaufania dla PiS Jarosław Kaczyński zapewniał, że do badań opinii publicznej podchodzi z rezerwą, bo wie, jak są robione. W te niekorzystne musiał jednak uwierzyć, inaczej te alternatywne zapewne by nie powstały. Było tąpnięcie, była reakcja (obcięcie wynagrodzeń parlamentarzystów i zmuszenie członków rządu do przekazania otrzymanych nagród na Caritas), wszystko wróciło do normy.