Na wakacje w góry czy nad morze? 39 proc. badanych nie ma tego problemu [BADANIE]

Polacy, jak co roku, ruszą niedługo na wakacje. Dokąd? Który kierunek triumfuje? Otóż, według badanych w panelu Ariadna dla Wirtualnej Polski, najwięcej Polaków ma zupełnie inny plan, niż chciałyby biura podróży.

Trzy proc. mniej – 12 - wyjeżdża za granicę. Chociaż termometry za oknami pokazują, że tropikalny upał przyszedł do nas i nie trzeba nigdzie jeździć, żeby go doświadczyć, to 12 proc. badanych Polaków woli wygrzewać się nad Morzem Egejskim czy Śródziemnym zamiast w rodzinnym mieście czy wsi. Jesteśmy ciepłolubni – tylko 2 proc. badanych planuje pojechać tam, gdzie w wakacje znajdą zamiast upału upragniony chłód.