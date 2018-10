Morawiecki przebił Tuska i Kaczyńskiego. Stworzył PO-PiS

- Odgrzewany kotlet – Beata Mazurek trywializuje udział premiera w nagraniach na taśmach kelnerów. Według Grzegorza Schetyny to wewnętrzna rozgrywka PiS: próba przykrycia „afery radomskiej” i zaszkodzenia Mateuszowi Morawieckiemu. Obie wypowiedzi oznaczają, że jedni i drudzy mają to samo marzenie.

Beata Mazurek , rzeczniczka PiS: - Atakuje się człowieka, który jest odpowiedzialny za kampanię samorządową PiS i ma duże poparcie społeczne. Zawsze atakuje się tych, którzy są najsilniejsi, a nie najsłabsi. To odgrzewany kotlet, a odgrzewane jedzenie nie zawsze jest zdrowe. Platformo nie kłam. Gdyby w tych taśmach było coś nowego, to PO przyłożyłaby nam tym w wyborach w 2015 r.

Premier bagatelizuje tę kwestię jeszcze wyraźniej: - To są informacje, które w Warszawie są znane od 3 czy 4 lat. Data ich wypłynięcia nie jest przypadkowa. Sorry panowie, ale to niestety wasze afery - zwrócił się do PO, nawiązując do nagrań stawiających w niekorzystnym świetle Radosława Sikorskiego czy Bartłomieja Sienkiewicza. Ujawnione w 2014 r. po raz pierwszy taśmy były jednym z istotnych elementów, które pozbawiły PO władzy.