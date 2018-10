"Państwo teoretyczne". Bartłomiej Sienkiewicz wbija kij w mrowisko. Mamy fragmenty książki

"Afera taśmowa" wstrząsnęła polską polityką i "wysadziła" z niej kluczowe postaci rządu Donalda Tuska. Przyczyniła się do przegranej PO w wyborach, torując PiS-owi drogę do władzy. Po raz pierwszy jeden z głównych jej "bohaterów" - były szef MSWiA Bartłomiej Sienkiewicz - próbuje zrekonstruować wydarzenia sprzed 4 lat.

„Państwo teoretyczne” to poruszająca diagnoza współczesnej Polski. Napisana ostrym językiem przez analityka i polityka. Bartłomiej Sienkiewicz , były minister spraw wewnętrznych w rządzie Donalda Tuska , autor słynnego stwierdzenia, że państwo polskie istnieje teoretycznie, opowiada o kulisach polityki" - tak nową książkę Sienkiewicza - jednej z głównych postaci ze świata polityki, która znalazła się na słynnych "taśmach prawdy" - reklamuje wydawnictwo Arbitor .

"Sienkiewicz zastanawia się, co można zrobić, żeby państwo w Polsce było sprawne, a nie teoretyczne. Przedstawia swoją receptę na polskie choroby w niebanalny, często zaskakujący sposób. Nie cofa się przy tym przed przyznaniem się do własnych błędów. Jest bezlitosny w demaskowaniu zakłamania polskiej polityki" - zachęca do lektury Arbitor.