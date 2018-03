Marcin Makowski: Sprawne państwo nie może być robione ”po kosztach”. Cięcia w ministerstwach trzeba wprowadzać z głową

Szeroka reorganizacja ministerstw, uszczuplenie kadr, tańsze, bardziej transparentne i sprawne państwo. To wszystko i jeszcze więcej obiecał premier Mateusz Morawiecki. Choć zapewniał, że nie jest to ucieczka od aktualnych problemów rządu, cel wydawał się jasny. Zrobić wszystko, aby w oczach przeciętnego wyborcy PiS nie kojarzył się z partią odklejoną od ludzi. Czy się udało?



Premier jak dobry gospodarz

Co zatem położono na stół, po niekorzystnej dla Prawa i Sprawiedliwości fali doniesień medialnych o wysokich nagrodach dla polityków, setkach kart kredytowych resortów i milionach wydawanych z pieniędzy publicznych bez należytej transparentności? Na pozór bardzo wiele. Zredukowanie liczby etatów rządowych o około 25 proc., ucięcie wszelkich dodatków dla ministrów i wiceministrów, znaczne odchudzenie gabinetów politycznych oraz kart kredytowych, które mają być wydawane w bardzo ograniczonym zakresie. Poza tym podsekretarze stanu mają zostać przeniesieni do korpusu służby cywilnej, gdzie będą podlegać takim samym, zasadom oraz mnożnikom, jak ich odpowiednicy w Skandynawii czy w Niemczech. Zapowiedziano również zamrożenie wynagrodzeń ministrów i ich zastępców.

Oczywiście całe wystąpienia Mateusza Morawieckiego zostało dokładnie przemyślane wizerunkowo i opatrzone uwagami w stylu roztropnego gospodarza, który dogląda włości. Mieliśmy ”troskę o każdą złotówkę”, ale również przypomnienie, że ”grosz do grosza i będzie kokosza”, a ”gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść”. Właśnie te akcenty świadczyły o świadomości problemu, który od pewnego czasu trawi Zjednoczoną Prawicę.

Zmiany pachnące populizmem

Owszem, polska polityka potrzebuje dzisiaj gruntownej restrukturyzacji, racjonalizacji wydatków oraz przejrzystości. Skoro samo sprawozdanie finansowe Komisji Nadzoru Finansowego zawiera 27 stron wydatków pisanych małym druczkiem, wśród których znajduje się kurs narciarski dla urzędników o wartości ponad 100 tys. zł, to co dopiero musi się dziać w naprawdę dużych ministerstwach? Odchudzanie gabinetów politycznych, redukcja etatów ministerialnych to dobre pomysły, ale idą one w parze z niebezpiecznym populizmem.