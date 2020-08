Makowski: "Wraz z prof. Rau odżyły nadzieje na większą samodzielność MSZ" [OPINIA]

- Ostatni czas dwóch, trzech tygodni, gdy Jacek Czaputowicz zapowiedział dymisję, a do niej nie dochodziło, wprowadził do całego resortu niepewność. Trudno było negocjować z partnerami zagranicznymi, gdy również oni wiedzieli, że twój szef jest "na wylocie". Potrzebujemy twardego lidera, który będzie wyznaczał kierunki, a nie kogoś, to jest jedną nogą gdzie indziej - mówi mi jeden z ministrów. Marginalizacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych to bardzo powszechna, również na opozycji, opinia. W praktyce krok po kroku sprowadzono je do roli egzekutora polityki zagranicznej Pałacu Prezydenckiego pod kierownictwem ministra Krzysztofa Szczerskiego, który do spółki z MON-em przejął tematykę transatlantycką, militarną i energetyczną.