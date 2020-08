Makowski: "W sprawie zaprzysiężenia Dudy, Trzaskowski wybrał najgorszy wariant" [OPINIA]

"Nie będzie mnie niestety w Warszawie" - powiedział we wtorek 4 lipca na konferencji prasowej prezydent stolicy. Odniósł się tym samym do zaproszenia na zaprzysiężenie głowy państwa, które jako najważniejszy kontrkandydat Andrzeja Dudy , siłą rzeczy otrzymał. Zgromadzenie Narodowe oraz uroczystość zaplanowana na czwartek, od przynajmniej tygodnia stanowi polityczny papierek lakmusowy, który mierzy stopień opozycyjności wobec obecnego układu władzy.

Jedni politycy argumentują, że pojawić się muszą, bo choć cieszyć się nie będą, wymaga tego od nich szacunek do państwa. Inni, jak choćby Kamila Gasiuk-Pihowicz czy Michał Szczerba twierdzą wprost, że procedura zatwierdzenia ważności wyborów prezydenckich przez Sąd Najwyższy jest nieważna, dlatego nie będą się przyglądać fasadowej uroczystości z "pseudoprezydentem".

Można było zatem wybrać którąś z tych strategii. I choć bojkot wyniku wyborów i podważanie legitymacji Andrzeja Dudy uważam za ogromny błąd opozycji, który spycha ją do coraz ciaśniejszego narożnika - jakikolwiek wybór jest lepszy, niż brak wyboru. Jakakolwiek klarowna decyzja i bycie wobec niej konsekwentnym skuteczniejsza, niż nieustanne zmienianie zdania.

Właśnie w takiej kategorii - uniku oraz zdjęcia z siebie odpowiedzialności - traktuję stanowisko Rafała Trzaskowskiego , które rozwinął we wtorek wieczorem w Polsat News. - Po pierwsze nie jestem członkiem Zgromadzenia Narodowego. Nie ma mnie po prostu w Warszawie dlatego, że obiecałem dzieciom, że się nimi zajmę, po chyba 18 weekendach pracy bez przerwy - powiedział w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim. Trzaskowski dodał, że to nie jest "bojkot", a wynik wyborów, pomimo tego, że nie były równe, a "Sąd Najwyższy prześlizgnął" po protestach jego sztabu - uważa za ważny.

Prezydent Warszawy nadmienił również, że rozumie rozterki jego koleżanek i kolegów, "którzy twierdzą, że skoro pan prezydent łamał konstytucję, a łamał konstytucję, no to można mieć zastrzeżenia do tego, żeby być tam, gdzie pan prezydent będzie znowu na tę konstytucję przysięgał".