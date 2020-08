Makowski: "'Pseudoprezydent w pseudowyborach’, czyli strategia zrażania normalsów" [OPINIA]

Platforma Obywatelska wraz z jej opozycyjnymi satelitami miała po wyborach dwie możliwości. Zgłosić zastrzeżenia co do ich przebiegu, ale ostatecznie uznać wynik i skupić się na własnej transformacji i budowie ruchu społecznego albo stwierdzić, że od początku były one nieuczciwe, rezultat nieważny, Sąd Najwyższy fasadowy, a prezydent nie uzyskał reelekcji. Proszę zgadnąć, co wygrało.

Sąd Najwyższy uznał wybory prezydenckie za ważne (PAP)