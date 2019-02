Makowski: "W sprawie Srebrnej emocje zastępują rzetelne wyjaśnienia i warsztat dziennikarski" [OPINIA]

Sprawa biurowców przy ul. Srebrnej jest poważna i wymaga gruntownego zbadania. Co do tego nie mam wątpliwości. Nie da się jednak tego zrobić, gdy oprócz opieszałego aparatu państwowego kłody pod nogi rzuca sobie sama redakcja "Wyborczej", z "Taśm Kaczyńskiego" robiąc pisany na kolanie serial zwiększający sprzedaż dziennika. Gdzie tu priorytety?

To już od ponad dwóch tygodni reguła. Kolejny numer "Gazety Wyborczej" to kolejny odcinek serialu pod tytułem "Taśmy Kaczyńskiego". Na mniejsze epizody rozbija się już nie tylko poważne przecież oskarżenia o korupcję czy wykraczanie poza rolę prezesa partii, ale też każdy detal afery: podpis, wypowiedź, skan dokumentu, pełnomocnictwo , spotkania z osobami trzecimi. Ponieważ nikt nie ukrywa (a wicenaczelny Jarosław Kurski wprost chwali się tym na Twitterze), że dzięki taśmom sprzedaż dziennika rośnie, rzeczy takie jak powtórzenia, błędy merytoryczne czy brak weryfikacji podawanych informacji spadają na drugi plan. A nie powinny.

Tajemnicza koperta w akcji

"Nie wiem", "nie pamiętam"

Tajemnica śledztwa

A teraz prawdziwa ciekawostka. "Pytani o zeznanie Austriaka jego prawnicy Roman Giertych i Jacek Dubois zasłaniają się tajemnicą śledztwa. Prokuratura, do której również wysłaliśmy pytania, nie odpowiedziała do czasu zamknięcia tego wydania". O zeznania zapytano również Jarosława Kaczyńskiego, ale bez rezultatu. Nikogo tutaj nie gryzie, że w całej tej sprawie, w której dziennik stoi na zasadzie maksymalnego legalizmu, weryfikowania każdego podpisu i analizowania na wszystkie sposoby każdego dokumentu, ktoś udaje, że adwokaci będący na gorącej linii z redakcją przechodzili po prostu obok z tragarzami?

Że nie jest żadnym problemem ujawnianie zeznań jednej ze stron, obwarowanych tajemnicą śledztwa, jeszcze zanim ono samo się zakończyło i poznaliśmy jego konkluzje? Co to również za praktyka, aby komentarz drugiej strony do takiego przecieku miał być - jak stwierdził Jarosław Kurski - konieczny i obligatoryjny? Czy jeśli zeznania Austriaka są prawdziwe, on sam nie jest odpowiedzialny za proceder łapówkarski?

Dziwnym trafem tych pytań nikt sobie nie zadaje. Jak widać, kolejny tekst pisany był w takim pośpiechu, że sam mecenas Roman Giertych musiał jego fragmenty prostować. - W nawiązaniu do dzisiaj opublikowanych fragmentów zeznań Geralda Birgfellnera przez "GW" uprzejmie informuję, że nie wynika z tych fragmentów, aby mój Mocodawca miał pewność, że pieniądze trafiły do Ks. Rafała Sawicza. A tak sugeruje podtytuł artykułu - napisał na Twitterze, na co odpowiedział wicenaczelny dziennika. - Mała errata do dzisiejszego leadu. Powinno być: "Gerald Birgfellner zeznał, że Jarosław Kaczyński nakłonił go do wręczenia 50 tys. zł DLA księdza z rady fundacji…" - stwierdził Kurski.