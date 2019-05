Makowski: To nie organizatorzy Marszu Równości "oszukali" Dulkiewicz, ale prezydent mieszkańców swojego miasta [OPINIA]

Prezydent Gdańska niespełna cztery dni po paradzie środowisk LGBT w swoim mieście, skrytykowała jedno z towarzyszących mu wydarzeń, podczas którego doszło do sprofanowania symboli religijnych. Napisała, że "czuje się oszukana" przez organizatorów. Ale oszukani mogą się czuć mieszkańcy, bo prezydent nie była z nimi szczera.

"(...) do głębi jestem poruszona Państwa akcją happeningową podczas V Trójmiejskiego Marszu Równości. Im więcej dni mija od tego wydarzenia, tym bardziej czuję, że nie sposób milczeć" - napisała we wtorek 28 maja prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz w liście przesłanym do członków i sympatyków grupy "Dziewuchy Dziewuchom". To właśnie kobiety z tego stowarzyszenia, przebrane podczas "performensu" w sobotę 26 maja za święte z tęczową aureolą, adorowały "koronowaną waginę", mającą przypominać Eucharystię niesioną przez kapłana podczas procesji Bożego Ciała.