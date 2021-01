Makowski: Siedem grzechów głównych polskiej prawicy [OPINIA]

Choć sondaże zdają się wracać do "normy", a Zjednoczona Prawica po serii spadków poparcia związanych z kryzysem aborcyjnym odzyskuje częściową sterowność, rok 2020 obnażył strukturalne słabości całego obozu konserwatywno-prawicowego. Od licytacji na radykalizm po bezalternatywność przywództwa Jarosława Kaczyńskiego. Co dalej?

Wewnętrzne podziały

Jedną z odwiecznych bolączek polskiej prawicy, widoczną również dzisiaj, jest jej naturalna skłonność do tworzenia obozów, namaszczania kolejnych liderów oraz rozpadu na mniejsze ugrupowania - bez zdolności koalicyjnych. Tak było ze słynnym Konwentem św. Katarzyny, który na przełomie lat 1994-95 miał wyłonić kandydata do wyborów prezydenckich, a zakończył się skłóceniem zwolenników Jana Olszewskiego oraz Hanny Gronkiewicz-Waltz. W warunkach walk frakcyjnych upadł rząd koalicyjny Akcji Wyborczej Solidarność i Unii Wolności oraz pierwszy rząd PiS-u, w koalicji z Ligą Polskich Rodzin oraz Samoobroną.

Przynajmniej do 2020 r. wielu wyborców zapomniało (albo nie wiedziało), że PiS rządzi dzięki koalicjantom, którzy jednak nie zapomnieli o własnej podmiotowości i ambicjach. Bitwa o utrzymanie się na powierzchni "po Jarosławie Kaczyńskim", choć toczono ją za kulisami od dawna, w pełni objawiła się dopiero podczas kryzysu związanego z terminem wyborów prezydenckich. Przeciąganie liny między Jarosławem Gowinem, Zbigniewem Ziobrą a resztą PiS-u jeszcze dwukrotnie (we wrześniu przy okazji podpisania nowej umowy koalicyjnej oraz w grudniu przy negocjacjach unijnych) - groziło rozpadem koalicji i przyspieszonymi wyborami.

Sojusz tronu z ołtarzem

Kolejnym grzechem prawicy jest zbyt ostentacyjne wchodzenie w sojusz z Kościołem katolickim, a może raczej z jego toruńskim odłamem w postaci mediów o. Tadeusza Rydzyka. To tam, przed dociekliwymi redemptorystami, raporty polityczne zdają Jarosław Kaczyński, Joachim Brudziński, Mariusz Błaszczak - czy ostatnio - Zbigniew Ziobro. To na 29. urodzinach "Radia Maryja" politycy obozu władzy klaskali i nie protestowali po słowach o bpie Janiaku jako "męczenniku mediów". Równocześnie na środowiska konserwatywne, od Konfederacji po część PiS-u, długim cieniem rzuca się historyczny w Polsce kryzys instytucji kościelnych, które w rekordowym tempie tracą wiernych oraz nowych seminarzystów. Krycie przestępstw pedofilii, poprzez bliskość tronu z ołtarzem, obciążało zarówno Kościół, jak i polityków, którzy opieszale i pod presją mediów zabierali się za powołanie komisji ścigającej pedofilię, wykazując się brakiem inicjatywy (może poza rejestrem stworzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości) w tym zakresie.

Protesty związane z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zaostrzenia prawa aborcyjnego idealnie oddały tę dysfunkcyjną zależność części prawicy od Kościoła i odwrotnie. Choć teoretycznie decyzję na bazie konstytucji podjął niezależny organ - gniew środowisk lewicowo-liberalnych, ale też wielu neutralnych politycznie Polek i Polaków, spadł na księży i polityków konserwatywnych in gremio. Sam Jarosław Kaczyński jako wicepremier ds. bezpieczeństwa wzywający zwolenników partii do obrony kościołów przed Strajkiem Kobiet, być może nieświadomie, został personifikacją problemu mieszania porządków świeckiego oraz eschatologicznego. Nie są od niego wolni również liderzy Konfederacji oraz wszelkiej maści "ruchów narodowych", którzy widzą siebie w roli ideologicznych krzyżowców - wiarę sprowadzając do wymiaru partyjnego.

Flirt z populizmem

Jednym z długofalowo najbardziej destrukcyjnych grzechów polskiej prawicy jest nieustanne romansowanie z radykałami - zarówno od strony populistycznej jak i narodowej. O ile budowanie spoistości obozu na wrogu zewnętrznym jest cechą immanentną analogicznych ruchów na całym świecie, o tyle prowadzenie w ten sposób np. polityki zagranicznej sprawia, że liczba sojuszników drastycznie topnieje, a na podobnie myślących oraz kierujących się prymatem interesu własnego państwa w momencie próby trudno liczyć. W największych polskich kryzysach międzynarodowych ostatnich lat, z nowelizacją ustawy o IPN i protestami osób LGBT włącznie, pozostawaliśmy na placu boju sami. Obietnice Donalda Trumpa na temat amerykańskiej szczepionki, która dotrze do Polski w pierwszej kolejności - pozostały bez pokrycia. Mainstreamowa prawica często sama nie wie, jak zachować się choćby odnośnie agresywnych uczestników Marszu Niepodległości - na ile są to środowiska jej pokrewne, a na ile obce?

Brak alternatywy dla Lidera

PiS przypomina w tym sensie wygrywającą kolejne sezony drużynę piłkarską, która sukcesy zawdzięcza starzejącemu się kapitanowi. Choć teoretycznie wyznaczył on swojego następcę, wszyscy i tak grają piłki pod jego nogi, przytakując na nawet najbardziej nierealne plany gry - wynik uzależniając od jego dyspozycji dnia. Pewną nowością był chwilowy bunt na pokładzie PiS-u, zwłaszcza wobec "Piątki dla zwierząt". Chwilowy, bo zakończył się tylko wyjściem z klubu do tej pory mało znanego posła oraz spacyfikowaniu Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Polityk pożegnał się z resortem rolnictwa, jednak koła "rozłamowców" nie założył.

Nie zmienia to faktu, że Jarosław Kaczyński oraz lojalność wobec niego stanowią nadal punkt odniesienia dla reszty koalicji, a każde podniesienie ręki na obecny kształt rządzącej prawicy musi być równoznaczne ze zdetronizowaniem jej przywódcy. A ten, mimo widocznej słabości, nadal dzierży sztandar obozu. W tym sensie Zbigniew Ziobro wzoruje się na Kaczyńskim i choć Konfederacja albo PSL zarzekają się, że model "wodzowski" nie przystaje do ich spluralizowanych formacji - w istocie na ile to możliwe odtwarzają zależności personalne, które Prawo i Sprawiedliwość opanowało do perfekcji. Co jednak, gdy Lidera zabraknie? W końcu premier Kaczyński zapowiedział, że w następnych wyborach na szefa partii nie wystartuje. Dopiero wtedy powrócą demony przeszłości i echa Konwentu św. Katarzyny.