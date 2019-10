Makowski: "Pytania skrojone na miarę, a i tak nie wyszło. PiS potknął się o debatę" [OPINIA]

Dziwna to była debata. Nudna, przewidywalna, z tendencyjnymi pytaniami i wyprana z emocji, które powinny towarzyszyć "najważniejszym wyborom w historii III RP". A przecież, zwłaszcza obozowi władzy, powinno zależeć, aby było inaczej. Na ostatniej prostej gra idzie o mobilizację elektoratu. Jacek Sasin nie udźwignął tego zadania.

"Drugie expose"

Niewymuszone błędy

"Zmuśmy" polityków do debatowania

Tyle, że partia aspirująca do drugiej kadencji musi pokazać więcej od konkurentów, którzy na trudny teren przyszli lepiej przygotowani. Nie mylili się tak często w wypowiedziach i nie używali kolokwializmów w stylu "pierdyknąć", co zrobił Jacek Sasin. Mam wrażenie, że po tym doświadczeniu, rząd i generalnie politycy, będą jeszcze mniej chętni do urządzania debat. A przez to, wyborcy będą wyciągać królika z kapelusza, zamiast kogoś, kto umie sprostać presji i merytorycznie dyskutować z oponentami.