Makowski: "Prezydent Gdańska będzie miał aleję w Warszawie. Kiedy doczeka się tego prezydent Warszawy i Polski?" [OPINIA]

Rafał Trzaskowski, pomimo wymogu upływu pięciu lat od śmierci danej osoby, chce już w styczniu nazwać jedną z warszawskich alei parkowych imieniem zamordowanego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Tymczasem na 10. rocznicę tragicznej śmierci Lecha Kaczyńskiego nawet jednej ulicy - jak nie było, tak nie ma.

"Decyzji nie podejmować w emocjach"

I na nic apele pracującego przy Ratuszu zespołu nazewnictwa miejskiego, który nie dość, że negatywnie zaopiniował pomysł Trzaskowskiego, to jeszcze zaproponował, aby sam proces wydłużyć w przyszłości dwukrotnie, by "decyzji wymagających namysłu nie podejmować w emocjach".

Co z Lechem Kaczyńskim?

Radni KO nie mają jednak zamiaru ani obowiązku podporządkowywać się tej opinii, więc zrobią swoje. Tylko czemu to służy? Czy prezydent Gdańska odznaczył się jakimiś wybitnymi zasługami dla Warszawy? Czy przez polityków tej samej formacji, która dzisiaj robi z niego bohatera, nie był wzywany do niestartowania w wyborach samorządowych, oskarżany o korupcję i - jak na taśmach wspominał Sławomir Neumann - określany mianem polityka, "który ma takie zarzuty, że mógłby wyjść w kajdankach"?

Nie umiem wytłumaczyć sobie inaczej niż bieżącą polityką sytuacji, w której inny zmarły tragicznie prezydent, tyle że Warszawy i Polski, na dziesiątą rocznicę śmierci żadnej ulicy w swoim mieście nie ma. Mało tego, że nie ma, to jeszcze na przełomie lat 2017/2018 Rada Miasta dołożyła wszelkich starań, aby zaskarżyć do sądu administracyjnego decyzję wojewody, który na mocy ustawy dekomunizacyjnej aleję Armii Ludowej zamienił na aleję Kaczyńskiego.

"Partyjniactwo"

Można tłumaczyć, że to efekt błędu administracyjnego, niechlujności rządu w pisaniu ustaw i nadgorliwości wojewody, ale bez osobistego zaangażowania radnych, którym zależało na przywróceniu status quo, Lech Kaczyński swoją ulicę nadal by miał. A mieć powinien, bo na nią zasługuje choćby ze względu na majestat funkcji, które sprawował w imieniu Rzeczpospolitej. Jak pokazuje przypadek Adamowicza, można to równocześnie przy odrobinie dobrych chęci, zrobić w tempie błyskawicznym. "Sytuacja, w której można złamać 5-letnią karencję, by nazwać ulicę w W-wie imieniem zabitego prezydenta Gdańska, a nie można jej złamać, by nazwać ulicę w W-wie imieniem zmarłego tragicznie prezydenta Warszawy i Polski jest niewytłumaczalna. I pachnie co najmniej partyjniactwem" - skomentował na Twitterze celnie Konrad Piasecki, dziennikarz TVN24.